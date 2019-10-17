Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что такие игроки, как Россия и Сирия, смогут разобраться с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что такие "игроки", как Россия и Сирия, смогут разобраться с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает "Интерфакс"."Каждый игрок там ненавидит ИГ — все, с кем мы разговаривали. Сирия ненавидит больше нас, Россия — больше нас... мы были там и сражались с ИГ, но и они там тоже присутствуют, сражаются с ИГ. Они могут с этим разобраться. И им следует разобраться", — сказал Трамп в среду журналистам в Белом доме.Он отметил, что российская помощь Сирии не является предметом для беспокойства."Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", — сказал американский лидер."У Сирии — проблема с Турцией, у них проблема на границе, но это не наша граница, мы не должны терять наши жизни там", — добавил Трамп.По словам президента США, курды "не являются ангелами". Трамп добавил, что у курдского ополчения есть хороший оборонный потенциал. "Они знают, как постоять за себя".Как сообщалось, с 9 октября Турция проводит военную операцию на севере Сирии, пытаясь вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов.Ранее силы возглавляемой США международной коалиции покинули город Манбидж на севере Сирии. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии.В Минобороны РФ сообщили, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.