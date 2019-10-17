Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2022 года. Нижней палате парламента уже порекомендовали принять соответствующий законопроект.

Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2022 года. Нижнейпалате парламента уже порекомендовали принять соответствующийзаконопроект.Накопительную часть пенсии впервые заморозили в 2014 году.Планировалось, что она продлится до 2020 года, однако в конце 2018-го президентРоссии Владимир Путин перенес ее окончание на 2021 год.Сегодня же, 17 октября, стало известно, что комитет Госдумы по труду,социальной политике и делам ветеранов одобрил продление заморозки накопительнойчасти пенсии до 2022. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на ТАСС.Отметим, что решение раскритиковалиэксперты. Экономист Владислав Жуковский процитировал Остапа Бендера, говоря отом, что чиновники придумали сравнительно честный метод отъема денег унаселения и активно им пользуются, запуская все новые и новые раунды пенсионнойреформы. Эксперт посоветовал слугам народа честно сказать, что граждане России после останутся на старости лет вообще без денег."Надо просто отменить выплату пенсий. То есть это былобы честно с их стороны. Потому что уже все граждане России, все простыесмертные понимают, что пенсионная система России – это узаконенный лохотрон,это легализованная МММ, это, как говорил Остап Бендер, сравнительно честныйметод отъема денег у населения. Вся пенсионная реформа, все ее четыре раунда -абсолютно провальные, с точки зрения населения. То есть уровень жизнипенсионеров они только ухудшают", – цитирует Владислава Жуковского .