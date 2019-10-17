Европарламент не будет проводить голосование по соглашению об условиях Brexit, пока его не одобрит британский парламент. Лидер Европейского совета Дональд Туск и глава Европарламента Давид Сассоли поддержали договоренность, достигнутую между Брюсселем и Лондоном.

Европарламент не будет проводить голосование по соглашению об условиях Brexit, пока его не одобрит британский парламент. Об этом говорится в заявлении ЕП.Как сообщает ТАСС, лидер Европейского совета Дональд Туск и глава Европарламента Давид Сассоли поддержали договоренность, достигнутую между Брюсселем и Лондоном, о выходе Великобритании из ЕС."Соглашение всегда лучше, чем отсутствие соглашения", — заявил Туск.По его словам, этот документ соответствует интересам Евросоюза и Республики Ирландия, которая рискует больше других пострадать от Brexit. Также он заверил, что Европарламент готов выполнить свою часть в процессе ратификации соглашения.Сейчас слово за британским парламентов, который уже трижды отвергал различные редакции соглашения.Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что сможет добиться ратификации документа. Об этом рассказал главный переговорщик ЕС по вопросу выхода из Евросоюза Мишель Барнье. При этом он не стал оценивать шансы Джонсона на успех, сказав, что не хочет "вмешиваться в британские политические баталии", передает "Интерфакс".Барнье выразил надежду, что этот документ может позволить Великобритании покинуть ЕС 31 октября, после чего должен начаться переходный период до конца декабря 2020 года.