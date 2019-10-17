В Выборге сотрудники таможни задержали гражданку Финляндии, которая попыталась вывезти из России 400 пачек сигарет. Задержанная заявила, что хотела забрать табак с собой на память, пишет ..

В Выборге сотрудники таможни задержали гражданку Финляндии, которая попыталась вывезти из России 400 пачек сигарет. Задержанная заявила, что хотела забрать табак с собой "на память", пишет .Товар был у женщины изъят, поскольку она его не задекларировала. На финку заведено дело об административном правонарушении, товар изъяли и направили на товароведческую экспертизу для определения рыночной стоимости.