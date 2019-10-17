Спецслужбы России и США поддерживают рабочие контакты вне зависимости от политической ситуации, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Спецслужбы России и США поддерживают рабочие контакты вне зависимости от политической ситуации, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников."Совсем недавно американские спецслужбы предоставили РФ информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны", — рассказал он, отметив, что в России признательны за это.Также Бортников напомнил, что Россия и США обменивались информацией по планировавшемуся теракту в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2017 году, а также вели совместное расследование теракта во время марафона в Бостоне, сообщает "Интерфакс".Ранее глава ФСБ рассказал, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов, 32 боевика убиты, а 679 боевиков задержаны.