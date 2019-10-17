Прокуратура совместно с ГИБДД проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения в Петушках.

Прокуратура совместно с ГИБДД проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения в Петушках. Установлено, что администрацией города ненадлежащим образом исполняется возложенная законом обязанность по содержанию автомобильных дорог.Проверкой выявлено наличие дефектов дорожного покрытия в виде выбоин, значительно превышающих требования ГОСТа, на восьми улицах. Так же на пересечении улиц Московская и Прудная отсутствуют знаки. По результатам проверки в отношении главы администрации города вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. Оно рассмотрено, виновное должностное лицо оштрафовано на 20 тыс. рублей. Кроме того, в адрес администрации внесено представление, акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены. Сообщили в областной прокуратуре.