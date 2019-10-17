Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что если Турция не прекратит операцию в Сирии, против нее будут введены новые санкции.

Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что если Турция не прекратит операцию в Сирии, против нее будут введены новые санкции.Напутствуя вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майкла Помпео перед переговорами с Эрдоганом, Дональд Трамп пообещал, что если встреча будет провалена, Анкару ждут "разрушительные последствия", напоминает РИА Новости. В настоящее время Пенс и Помпео уже вылетели в Турцию.Ранее Трамп подписал указ о санкциях против Турции, ведущей на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских формирований, являющихся союзниками США. Ограничения введены против министерств обороны и энергетики Турции, против их глав, а также против зампредседателя правящей Партии справедливости и развития.