Поселиться в центре Москвы можно и за 30 тысяч в месяц, и за 750. Возможны варианты совсем дешевой аренды, но они не всем подойдут.

Стоимость найма квартир в центре столицы отличается в 25 раз, говорится в исследовании "ИНКОМ-Недвижимость". Не менее 10% от съемных квартир в ЦАО приходится на экономичные варианты. Дешевые лоты расположены в основном в Пресненском районе, поскольку жилфонд там представлен панельными пятиэтажками.Порядка 26% собственников экономичного жилья в центре сдают лишние метры – обычно это квартиры и комнаты, полученные по наследству. 19% - москвичи, сдающие единственное жилье для поправки финансового состояния, они снимают более дешевые варианты или переезжают к родственникам.38% - те, кто сдает комнаты, продолжая жить в своей квартире. В основном это пенсионеры, части их них требуется дополнительный доход, а кто-то просто хочет скрасить одиночество.17% сдают жилье дешево под ремонт – наниматели получают большой дисконт, но приводят квартиру в порядок. Такое жилье можно найти и за 15 тысяч рублей, утверждают эксперты. Однако после ремонта квартира вырастет в цене.