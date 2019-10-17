Компания Т Плюс - в каждой батарее, в каждой розетке, в каждой трубе города.

Директор Владимирского филиала ПАО "Т Плюс" Олег Грошев рассказал владимирским журналистам, как компания собирается повысить качество теплоснабжения во Владимире.Компания "Т Плюс" - в каждой батарее, в каждой розетке, в каждой трубе города. Компания производит всю тепловую и электрическую энергию и работает на владимирской ТЭЦ-2. Даже готовя завтрак, вы пользуетесь услугами Т плюс, говорит директор компании.Олег Грошев, директор владимирского филиала ПАО "Т Плюс": «И задача наша, чтобы тепловая энергия с минимальными потерями в соответствии с договорами качества поступала в каждую квартиру и к каждому промышленному потребителю. Это вот мы, компания "Т Плюс"».Концессионное соглашение - как сложное блюдо. У него два повара: сама компания и горадминистрация. Основная приправа - это инвестиции - 9 миллиардов рублей. 2 из них уже освоены. А главная цель соглашения - обновление теплосети. Его заключили до 2035 года. Составлен график выполнения работ.Олег Грошев, директор владимирского филиала ПАО "Т Плюс": «Поработав с городом в части развития инфраструктуры, изучив план развития города, было предложено синхронизировать эти графики и придти к единому знаменателю, чтобы модель развития города совпадала с моделью развития тепловой сети».Сегодня основные работы ведутся по улице Чайковского. Всего в городе их почти сто. И к середине ноября все работы будут закрыты.Олег Грошев, директор владимирского филиала ПАО "Т Плюс": «Перед тем, как воткнуть ковш в землю, мы сначала рисуем проект производственных работ, согласовываем со всеми, кто есть - все инструменты, запчасти, трубопроводы. А только потом начинаем делать. То есть задача, которая стоит сегодня перед персоналом - не вскрывать, если ты не знаешь, как это устранять».Жители не должны испытывать неудобства из-за многочисленных работ, уверен Олег Грошев. Безопасность их выполнения для компании "Т Плюс" - в приоритете.Олег Грошев, директор владимирского филиала ПАО "Т Плюс": «Работники - это те же наши жители. И поэтому они должны с работы уходить, точно ничем не рискуя. Поэтому какие бы мы сложные работы ни производили, безопасности мы уделяем, я бы сказал, огромное количество времени».Концессионное соглашение - новый этап сотрудничества между "Т Плюс" и администрацией города. Кроме того, компания открыта для диалога с жителями.Олег Грошев, директор владимирского филиала ПАО "Т Плюс": «У нас есть телефон горячей линии. Есть все точки, по которым нам все можно сообщать. И, когда вы нам это все даете, это нам будет просто помогать».Такое взаимодействие жителей и тепловой компании позволит существенно повысить качество услуг теплоснабжения. Чтобы каждое утро было добрым.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. «Вести-Владимир».