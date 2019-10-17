Российская модель Ирина Шейк снова сразила всех своим экстравагантным нарядом. Фото в нем она опубликовала на своей личной странице в Instagram.

Российская модель Ирина Шейк снова сразила всех своим экстравагантным нарядом. Фото в нем она опубликовала на своей личной странице в Instagram.На снимке знаменитость позирует во время вечеринке по случаю открытия магазина Falconeri в Нью-Йорке. Шейк является амбассадором этого итальянского бренда, поэтому она была одной из важнейших гостей.Для выхода в свет Ирина, естественно, надела вещи именно этой марки. Она сделала выбор в пользустильного черного платья по фигуре с высоким воротом-хомутом, сообщает . Очень скромный наряд имел одну смелую деталь – глубокий вырез на юбке, который обнажил стройные ноги Шейк.Конечно, аутфит не может быть завершенным без правильно подобранных аксессуаров. Модель решила подчеркнуть и без того тонкую талию кожаным ремнем с ажурной металлической пряжкой. На шее у Ирины красовалась серебряная цепочка внушительного размера. А завершили образ туфли-лодочки и лаковая черная сумка в тон платью.Поклонники обомлели от восторга. Они стали активно заваливать Шейк всевозможными комплиментами. Многие не переставали задаваться вопросом, как можно быть такой красивой.Одна из фанаток отметила, что модель внешне очень сильно похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Но тут вмешался другой фолловер. "Это Джоли выглядит как Ирина", – подчеркнул он, превознося тем самым Шейк на пьедестал.