Кубинская балерина, хореограф, создательница Национального балета Кубы Алисия Алонсо ушла из жизни в возрасте 98 лет, передает со ссылкой на Prensa Latina. Алонсо появилась на свет 21 декабря 1920 ..

Кубинская балерина, хореограф, создательница Национального балета Кубы Алисия Алонсо ушла из жизни в возрасте 98 лет, передает со ссылкой на Prensa Latina.Алонсо появилась на свет 21 декабря 1920 года в Гаване. Она обучилась классическим бальным танцам у русских эмигрантов, в том числе ее преподавателем была знаменитая танцовщица Александра Фёдорова.В 1948 году Алисия Алонсо основала Национальный балет Кубы, который возглавляла до смерти.