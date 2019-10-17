Ищите пути объезда — это предупреждение дорожной инспекции Каталонии на третий день антиправительственных протестов, по мнению Мадрида, пора менять на режим комендантского часа.

"Ищите пути объезда" — это предупреждение дорожной инспекции Каталонии на третий день антиправительственных протестов, по мнению Мадрида, пора менять на "режим комендантского часа". С таким предложением сегодня выступили сразу несколько испанских министров. В эти минуты к каталонской столице по заблокированным демонстрантами трассам движутся сразу пять "живых колонн" из Жироны, Берги, Тарреги, Таррагоны и других городов автономии. Толпа в 10 тысяч человек не церемонится с пытающимися очистить дорогу силовиками — полицейских не спасают даже дубинки.Казалось, что утро даст городу передышку. Но нервы у полиции уже на пределе, стражи порядка то и дело переходят в наступление там, где, казалось, ничто не предвещало. И получают отпор.Жирона, Вик, Таррега, Таррагона — по всей Каталонии начались марши на столицу, люди идут пешком по трассам. Дороги, конечно, блокирует полиция, движение пускают в объезд, что приводит к гигантским пробкам и убыткам. Колонны людей растянулись на сотни метров. Идти будут три дня подряд.В самом городе сидячие протесты, не где-нибудь, а в очень символичном месте — на площади Испании, это четкий сигнал Мадриду, что хотя идет уже третий день волнений, прекращать свои акции эти люди не намерены.Внешне все выглядит спокойно, пока работники расчищают улицы после ночных погромов, молодежь поет по гитару.К пятнице все потоки сойдутся в Барселоне, город будет парализован всеобщей забастовкой. Предстоящий через неделю матч между "Реал Мадридом" и "Барселоной" просят перенести за пределы Каталонии по соображениям безопасности.То, что творилось в городе ночью, действительно трудно поддается описанию. Уличные бои с полицией, горящие баррикады, которые на огромной скорости сносили полицейские машины. Грохот петард и выстрелы в протестующих. Чтобы остановить полицейских, люди разбрасывают на дороге очень острые фрагменты колючей проволоки.Около ста полицейских ранены, столько же пострадавших с другой стороны. И первый погибший — у мужчины случился сердечный приступ около аэропорта, из-за блокады скорая не успела помочь. В Мадриде окружение и оппозиция давит на премьера, требуя ввести прямое управление в Барселоне, как это было в 2017 после референдума.Глава МВД Испании действиями полицией доволен, а вот местными властями нет. "Я думаю, что президент автономного сообщества в правовом государстве должен выразить прямую и конкретную оппозицию актам насилия, которые вчера прокатились по главным каталонским городам", — заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.Президент Каталонии Ким Торра собрал чрезвычайную встречу, с которой в итоге уехал в Жирону и присоединился к маршам: "Мы поддерживаем проведение демонстраций в стране против приговора суда и в поддержку самоопределения народа Каталонии".Партия бежавшего в Бельгию Карлеса Пучдемона теряет позиции, в каталонском правительстве зреет раскол, силу набирают соратники осужденного на 13 лет Ориола Жункераса — левые республиканцы, они тоже за независимость, но среди них есть и те, кто готов смягчить свою позицию в случае переговоров с Мадридом.