В Афганистане правительственные силы объявили о старте масштабной контртеррористической операции в северо-восточной провинции Баглан.

В Афганистане правительственные силы объявили о старте масштабной контртеррористической операции в северо-восточной провинции Баглан, передает "Интерфакс".Как сообщили в пресс-центре 209-го корпуса Армии Афганистана, в операции задействованы армейские подразделения, полиция и управление национальной безопасности.Операция началась минувшей ночью с трех направлений и продолжится до полной зачистки от террористических групп.