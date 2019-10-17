Наступает нелегкая пора, когда люди наиболее подвержены заболеваниям острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в частности, гриппом. Вирус гриппа постоянно изменяется, и ученые выявляют новые его разновидности. Всего их насчитывается уже более двух тысяч, и ясно, что эта цифра будет расти.

Наступает нелегкая пора, когдалюди наиболее подвержены заболеваниям острыми респираторнымивирусными инфекциями (ОРВИ), в частности, гриппом. Вирус гриппа постоянноизменяется, и ученые выявляют новые его разновидности. Всего ихнасчитывается уже более двух тысяч, и ясно, что эта цифра будет расти.Штаммы гриппаЧто касается сезона 2019-2020года, то специалисты отмечают, что проявляют активность сразу четыре штаммавирусов:"Мичиган""Гонконг""Колорадо""Пхукет"Болезнь развивается в короткие сроки и чреватасерьезными осложнениями. В различных регионах России уже фиксируются очагизаболеваний. Своего апогея эпидемия гриппа достигнет, как обычно, в феврале.Грипп является тяжелымзаболеванием. У человека начинается лихорадка, озноб, "ломка" в мышцахи суставах, головная боль и упадок сил. Как правило, к этому добавляется ринорея,сильный кашель, боль в горле, нарушается нормальное функционирование желудка икишечника. Особую опасность вирус представляет для людей с ослабленнымиммунитетом, а также для детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.Само по себе неприятноезаболевание особенно опасно из-за возможных серьезных осложнений, которые могутпредставлять угрозу для жизни. Среди них:воспаление легких и бронховинфекционное поражение миокарда или перикардавоспаление в мозгеневралгиипроблемы со средним ухом и придаточными пазухами носанарушение функционированияжелудочно-кишечного тракта и органов мочевыделенияобострениехронических болезнейПрофилактикаВ качестве профилактикизаболевания следует отметить, прежде всего, вакцинацию. Именно она может обеспечитьмаксимально возможную эффективность защиты. В обязательном порядке процедуру иммунизации рекомендуют пройти детям, пожилым людям, медработникам и больным симмунодефицитом. Через две недели после вакцинации вырабатываетсяиммунитет, который сохраняется длительное время. Поэтому сейчас, в серединеосени, самое время озаботиться своей иммунизацией.Другие методы профилактики:отказ от посещения мест массового скопления людейограничение контактовприем противовирусных препаратов и иммуномодуляторов.сбалансированное здоровое питание,витаминыумеренная физическая нагрузкаизбегание сильных стрессовполноценный отдых и достаточный сонзакаливаниерегулярные прогулки на свежем воздухе в соответствующей погоде одеждеТакже небудет лишним соблюдать правила личной гигиены, в частности содержать в чистотежилое пространство, проветривать спальню, при необходимости делать промываниеноса и так далее.Что делать, если вы уже заболели гриппомПрежде всего необходимообратиться к врачу. Бессистемное самолечение может привести к усугублениюболезни и тяжелым осложнениям. Специалисты, как правило, помимолекарств назначают пациентам постельный режим, переход на легкоусвояемыепродукты и потребление оптимального количества жидкости.Для борьбы синфекцией нужна энергия, поэтому нужно выбирать продукты, на переработку которыхорганизм не будет тратить много сил. Но при этом совсем отказываться от еды (аво время болезни аппетит зачастую пропадает) тоже неправильно. Хорошо подойдетнежирный куриный бульон, крупы, некоторые фрукты и овощи. Но не следует естьто, что у организма в данный момент вызывает стойкое отторжение. Из рационанужно исключить жирные, острые, соленые, жаренные блюда, копчености, колбасы,сладости и фаст-фуд.Необходимо пить достаточноеколичество жидкости, это убережет организм от обезвоживания и снизит симптомыинтоксикации. Желательно, чтобы это была чистая вода и чай, также возможноупотребление компотов, морсов, специальных травяных отваров. Допустимодополнять домашнее лечение народными средствами: есть мед, чеснок, чернуюсмородину, шиповник и другие продукты, стимулирующие иммунитет и уничтожающиемикробов.Интересные факты о простуде и ГриппеПримечательно, что в зависимостиот культуры в разных уголках мира лечат грипп и простуду по-разному. Например,в США местные жители лечат горло холодом, полагая, что такой подход убирает боль в горле и першение. Они вполне могут выпить коктейль на основе мороженного или съесть фруктовый лед. Аналогично поступают внекоторых странах Европы, например, во Франции и Бельгии. Считается, что это повышает иммунитет и помогает организму самостоятельносправиться с болезнью.В Шотландии все более"приятно". Граждане там пьют горячий ром с мятой. Антисептическиесвойства крепкого алкоголя вкупе с эфирными маслами помогаютуничтожить вирус, несколько утоляют боль в горле, уменьшают кашель итемпературу. А вот в Южной Африке для того, чтобы побороть кашель и насморк, вдыхаютаромат куркумы, залитой горячей водой. Еще один местный народный рецепт -особая микстура: 50 на 50 мед и молотый черный перец.В Корее едят суп с цыпленком "Самгетхан", вкоторый, помимо прочего, входит корень женьшеня и элеутерококка, чеснок,китайские финики, каштаны, зеленый лук и черный молотый перец. Также во многихстранах Азии используют особый бальзам "Тигр" (Tiger Balm). В егосоставе есть камфора, каепутовое и гвоздичное масло, ментол, а также маслаимбиря и корицы. Такой бальзам имеет хорошие противовоспалительные,антисептические, болеутоляющие и жаропонижающие свойства. А вот в Доминиканской Республике пьют напитокмамахуана, в основе которого ром, чесночная трава, мыльник, кора разныхтропических деревьев, лекарственные растения и всевозможные специи.