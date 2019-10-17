В московском дворце спорта Крылатское продолжается 30-й юбилейный розыгрыш Кубка Кремля. Российский теннисист Карен Хачанов выше в четвертьфинал турнира.

В московском дворце спорта "Крылатское" продолжается 30-й юбилейный розыгрыш "Кубка Кремля". Российский теннисист Карен Хачанов выше в четвертьфинал турнира.В матче второго круга Карен играл против немца Филиппа Кольшрайбера и одержал победу в трех партиях 3:6, 6:3, 7:6 (9:7). При этом Хачанов отыграл 5 матчболов. Это была пятая встреча соперников на корте. Карен выиграл второй матч, на счету Кольшбайера осалось три победы.Карен Хачанов продолжает борьбу за "Кубок Кремля". В четвертьфинале соревнований посеянный под вторым номером россиянин сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, нанесшем поражение испанцу Роберто Карбальесу Баэне (5:7, 6:1, 6:3).