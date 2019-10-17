На московском теннисном турнире Кубок Кремля-2019 продолжаются матчи первого круга. В состязаниях мужчин после того, как с турнира снялся Даниил Медведев, главным фаворитом из России считается Андрей Рублев, посеянный шестым. Он провел трудный матч против Александра Бублика из Казахстана.

На московском теннисном турнире Кубок Кремля-2019 продолжаются матчи первого круга. В состязаниях мужчин после того, как с турнира снялся Даниил Медведев, главным фаворитом из России считается Андрей Рублев, "посеянный" шестым. Он провел трудный матч против Александра Бублика из Казахстана.Рублеву пришлось повозиться в игре против бывшего соотечественника, который перебрался под флаг соседней страны. Первая партия не предвещала ничего особенного: 6:1 в пользу Андрея. Однако во втором сете наш теннисист снизил обороты, а Бублик, напротив, перестал ошибаться. Итог – 6:3 в пользу казахстанца. Но в решающей партии Рублев все расставил по своим местам – 6:4 в его пользу.