Нетерпеливый пассажир устроил перекур в зоне вылета челябинского аэропорта, повздорил с персоналом авиакомпании и в итоге подрался с полицейским. В Крым он так и не попал, зато оказался под следствием.

Нетерпеливый пассажир устроил перекур в зоне вылета челябинского аэропорта, повздорил с персоналом авиакомпании и в итоге подрался с полицейским, сообщает СКР. В Крым он так и не попал, зато оказался под следствием.Описанные события произошли поздним вечером 11 октября. На кадрах видно, как намеревающийся закурить мужчина вступает в перепалку со стражем порядка в дежурной части. Словесных доводов ему показалось мало: он схватил полицейского за шею, а другой рукой нанес два удара по лицу.Этому инциденту предшествовал другой, в аэропорту города, и он тоже был связан с сигаретами. Все тот же 43-летний мужчина, планировавший отправиться в Симферополь, закурил прямо в зоне вылета. Все замечания со стороны попутчиков и сотрудников перевозчика он не просто проигнорировал, а ответил отборной бранью. Уговаривать его не стали — просто сняли с рейса. Несостоявшийся пассажир пошел в разнос и сорвался при составлении административного протокола.Теперь он фигурант уголовного дела о применение насилия в отношении представителя власти — не взлетел, но может сесть. Меру пресечения ему пока не избрали.