Тремя матчами завершился игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Победитель Кубка Гагарина ЦСКА одержал пятую победу подряд, выиграл у земляков динамовцев 2:1.

Тремя матчами завершился игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Победитель Кубка Гагарина ЦСКА одержал пятую победу подряд, выиграл у земляков динамовцев 2:1."Динамо" выиграло первый период 1:0 благодаря точному броску Андре Петерссона. Шведский легионер реализовал численное преимущество. Армейцы отыгрались на 23 минуте благодаря голу Антона Слепышева, а в третьем периоде Максим Мамин принес армейцам победу 2:1. Выиграв в пяти последних встречах, ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в Западной конференции. У "Динамо" 21 очко и четвертая позиция.Московский "Спартак", принимавший новосибирскую "Сибирь", также первым добился успеха. На 23 минуте отличился Артем Федоров. Но в третьем периоде Евгений Чесалин сравнял счет, а Александр Шаров вывел сибиряков веред. Как оказалось, окончательно. "Сибирь" выиграла 2:1, набрала 22 очка и занимает пятое место на Востоке. У "Спартака" 18 очков и седьмая позиция на Западе.Основное время матча между "Сочи" и магнитогорским "Металлургом" завершился вничью 3:3. У сочинцев голы на свой счет записали Роберт Росен, Алексей Петров и Юрий Александров. В составе "Магнитки" отличились Егор Коробкин, Павел Дорофеев и Брендон Козун. На третьей минуте овертайма Денис Паршин принес в четвертый раз поразил ворота сочинцев. Победа "Металлурга" 4:3. который набрал 16 очков и поднялся на 9 место в Восточной конференции. "Сочи" проиграл в четвертый раз подряд и с 15 очками идет десятым в Западной конференции.