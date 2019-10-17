В Уфе отправили под домашний арест управляющую банком, обвиняемую в присвоении 43 млн рублей. Ранее сотрудница банка Открытие в Уфе Лиана Латипова находилась на свободе, теперь месяц и неделю она проведет под домашним арестом.

В Уфе отправили под домашний арест управляющую банком, обвиняемую в присвоении 43 млн рублей. Ранее сотрудница банка "Открытие в Уфе" Лиана Латипова находилась на свободе, теперь месяц и неделю она проведет под домашним арестом.В пресс-службе МВД по республике сообщили, что следователи продолжают устанавливать потерпевших от противоправных действий сотрудников банка. Вкладчикам рекомендуют проверить состояние своего банковского счёта."Вести Уфа" напоминают, факты хищения крупных сумм были выявлены в ходе расследования дела о присвоении 6,5 миллионов кассиром банка "Открытие в Уфе" Лилией Азнабаевой. С января 2017 по июль этого года сообщницы неоднократно присваивали деньги из касс, а недостачи оформляли закрытием вкладов клиентов банка. Таким образом, были закрыты счета более 50 вкладчиков. Лилия Азнабаева сейчас также находится в СИЗО.