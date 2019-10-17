Певица Светлана Лобода много работает над своими номерами, чтобы порадовать поклонников яркими выступлениями. Впрочем, видео с репетиций вызывают не меньший восторг.

Певица Светлана Лобода много работает над своими номерами, чтобы порадовать поклонников яркими выступлениями. Впрочем, видео с репетиций вызывают не меньший восторг.На кадрах, которые знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм", Светлана танцует на столе в окружении молодых мужчин. Одета певица в обтягивающие черные легинсы, майку и грубые ботинки. По ходу хореографии артистка также обзаводится мужской шляпой.Как Пятый канал, в пятницу, 18 октября, у Лободы день рождения. Любимице публики исполнится 37 лет, и ее преданные фанаты переживают, что буквально на следующий день знаменитости предстоит работать. Многие отметили, что Светлана необычайно трудолюбива."Как же вы на следующий день после дня рождения на сцену?", "Пчелка-трудоголик", "Восхищаюсь Вашей работоспособностью и отдачей!", "Очень круто, постановщику отдельный респект!", "Ой, как страшно со стулом! Вы герой", – высказались поклонники Светланы.