Глава кабмина Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Лондон и Брюссель достигли "нового замечательного соглашения" о Brexit.Об этом он написал премьер в своем Twitter.We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl— Boris Johnson (@BorisJohnson) 17 октября 2019 г.По словам Джонсона, британскому парламенту предстоит одобрить соглашение в эту субботу.Также об успешном согласовании условий Brexit сообщил в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.