Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Конор Макгрегор определился с соперником по следующему бою в бойцовской организации. Судя по всему, ирландский боец будет драться против экс-чемпиона UFC в легком весе Фрэнки Эдгара.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Конор Макгрегор определился с соперником по следующему бою в бойцовской организации. Судя по всему, ирландский боец будет драться против экс-чемпиона UFC в легком весе Фрэнки Эдгара.Об этом стало известно из переписки бойцов в официальном Twitter-аккаунте UFC, который поздравил с днем рождения американца. Под этим твитом Макгрегор написал: "С днем рождения, Фрэнки. И увидимся в декабре".Эдгар не обошел вниманием сообщение Макгрегора и ответил: "Спасибо, приятель. Я уже согласился, и теперь, чтобы это произошло, дело за тобой и Дэйной Уайтом".Q: Whose birthday is it!?