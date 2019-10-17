Руководство английского Манчестер Юнайтед в ближайшее время может произвести рокировку на тренерском мостике клуба. Красные дьяволы начали переговоры с итальянским специалистом Массимилиано Аллегри.

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" в ближайшее время может произвести рокировку на тренерском мостике клуба. "Красные дьяволы" начали переговоры с итальянским специалистом Массимилиано Аллегри.Боссам "Юнайтед" не нравится нынешнее положение клуба и теперь готов пойти на кардинальные меры – уволить нынешнего главного тренера "МЮ" Уле-Гуннар Сульшера. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Tuttosport, Аллегри прочат тренерское кресло клуба и зарплату в размере 6,5 миллионов евро.Однако ранее также сообщалось о том, что еще одним из вероятных кандидатов на пост наставника "Манчестера" также является главный тренер "РК Лейпциг" Юлиан Нагельсман. Однако до более конкретных переговоров с ним не доходило.