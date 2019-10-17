Руководство испанской футбольной лиги приняло решение о переносе матча чемпионата страны в американский город Майами. Там состоится встреча 16 тура между Вильярреалом и мадридским Атлетико.

Руководство испанской футбольной лиги приняло решение о переносе матча чемпионата страны в американский город Майами. Там состоится встреча 16 тура между "Вильярреалом" и мадридским "Атлетико".Боссы лиги уже переговорили с представителями обоих клубов на тему проведения поединка в США. Как сообщает РИА Новости, и в "Вильярреале", и в "Атлетико" эту идею восприняли позитивно.Ожидается, что матч состоится восьмого декабря на стадионе "Хард Рок Стэдиум", который вмещает почти 65,500 человек. Эта арена славится тем, что на ней пять раз проходило одно из главных спортивных событий США – Супербоул, разыгрываемый между командами по американскому футболу.