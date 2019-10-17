Чемпионы Франции по футболу из клуба Пари Сен-Жермен хотят сохранить в составе ведущего форварда сборной своей страны Килиана Мбаппе. На днях нападающему было предложено продлить контракт до 2024 года на особых условиях: с зарплатой в 50 млн евро в год. Темнокожая звезда отказался.

Чемпионы Франции по футболу из клуба "Пари Сен-Жермен" хотят сохранить в составе ведущего форварда сборной своей страны Килиана Мбаппе. На днях нападающему было предложено продлить контракт до 2024 года на особых условиях: с зарплатой в 50 млн евро в год. Темнокожая звезда отказался.Мбаппе перебрался в состав "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году, сначала на правах аренды, а затем заключил полноценное соглашение сроком на 4 года, до конца сезона-2022. Однако молодого футболиста стали соблазнять конкуренты парижан, прежде всего, испанские "Реал" и "Барселона". Источник, на который ссылается издание Okdiario.Com, сообщает, что француз хочет играть за мадридских "реалистов".