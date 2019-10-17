Почему чиновники затягивают исполнение многих поручений президента и правительства? С этим вопросом сегодня разбирался Дмитрий Медведев. Одна из причин в том, что процесс согласования иногда длится годами. То, что найти компромисс можно гораздо быстрее — прямо на заседании продемонстрировали министры здравоохранения и внутренних дел.

Почему чиновники затягивают исполнение многих поручений президента и правительства? С этим вопросом сегодня разбирался Дмитрий Медведев. Одна из причин в том, что процесс согласования иногда длится годами. То, что найти компромисс можно гораздо быстрее — прямо на заседании продемонстрировали министры здравоохранения и внутренних дел.В центре внимания на заседании кабмина — исполнение поручений, в том числе президентских."Неисполненных поручений достаточно, к сожалению, по многим сроки переносятся по несколько раз. Оправдания обычно традиционные — сложность согласования, необходимость дополнительной проработки и другие причины. Иными словами, все это растягивается на годы. Так же, как и подготовка подзаконных актов. Это плохо", — констатировал Медведев.Решение многих вопросов зависит не только от масштаба средств, но и от использования современных методик. В России создается реестр электронных медицинских документов. Речь — о безопасности на дорогах. Успешное внедрение этой системы зависит от взаимодействия Минздрава и МВД. Сегодня зачастую наркозависимые водители спокойно садятся за руль, ведь права они давно получили, а к данным наркологов у полицейских нет доступа."Ранее все наши предложения наталкивались на необходимость соблюдения врачебной тайны. Но моя позиция как министра внутренних дел — на одной чаше весов врачебная тайна, а на другой — жизнь человеческая", — проинформировал общественность Владимир Колокольцев, министр МВД РФ."Этот список должен быть абсолютно закрытым. К нему доступ могут иметь только ограниченное число лиц на основании либо закона, либо мотивированного решения. В том числе решения суда", — прокомментировал премьер-министр."Никакие диагнозы открываться не будут. Речь идет только об обмене уже медицинскими заключениями на основе диагнозов, показаний, противопоказаний, ограничений", — заявила Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ.Еще одна тема — развитие аэропортов. Вокруг каждого хаба формируются семь санитарно-защитных зон. Но методики — разные. В Шереметьево, к примеру, где недавно открыли третью взлетно-посадочную полосу, опирались на усредненные данные по шуму. И хотя недовольства тоже хватает, тем не менее, двигатели современных самолетов куда тише, чем, скажем, в 70-х годах. Аналогичный подход используется в крупнейших аэропортах Европы. То есть строить вокруг можно, главное — шумоизоляция."С аэропортом Внуково произошла другая история. Они взяли совершенно другие подходы по установлению санитарно-защитных зон. В результате накрывается не 25%, две трети территории Подмосковья и половина территории Москвы, на которых прекращается всякая инвестиционная деятельность. То есть это полный коллапс", — сообщил Сергей Собянин, мэр Москвы.Такое разночтение — когда в одной сфере разные методики и результаты — еще одна иллюстрация того, что назрела реформа контрольно-надзорной деятельности, иными словами, та самая "регуляторная гильотина"."Это такой бесконечный бюрократический поток информации, в котором каждое ведомство по-своему право. Каждый выбирает себе правило по душе. Полное безобразие, если честно. Надо сделать все для того, чтобы, как можно быстрее эту проблему закрыть", — подвел итоги Медведев.На то, чтобы выработать единые нормы, касающиеся аэропортов, в правительстве дают 10 дней.