В Министерстве экономического развития Российской Федерации предложили разрешить продажу недвижимости, изъятой у коррупционеров и их родственников. В настоящее время в собственности государства находится несколько десятков конфискованных объектов недвижимости, в числе которых элитная.

В Министерстве экономического развития Российской Федерации предложили разрешить продажу недвижимости, изъятой у коррупционеров и их родственников.В настоящее время в собственности государства находится несколько десятков конфискованных объектов недвижимости, в числе которых элитная. Это количество будет увеличиваться. В действующем же законе оснований для продажи подобного имущества не существует. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.Таким образом ведомство предлагает внести поправки в законы "О приватизации жилищного фонда", а также "О приватизации государственного и муниципального имущества".В настоящее время конфискованная недвижимость коррупционеров и их родственников может использоваться только бесплатно для социальных и государственных нужд. Как утверждают авторы законопроекта, такой подход является экономически нецелесообразным.В Министерстве экономического развития рассчитывают на то, что в законодательстве появится определение конфискованной и изъятой жилой недвижимости, реализовать которую можно исключительно на торгах. Авторы проекта считают, что такое решение позволит увеличить доходы бюджета. Поправки в законопроект могут начать действовать в декабре 2020 года.