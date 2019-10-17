Модель Лана Медингер пришла в Прямой эфир с заявлением, что подает в суд на актера из сериала Улицы разбитых фонарей Филиппа Барона из-за долгов. Она уверяет: актер демонстрировал серьезность намерений, а она финансировала его проекты. О том, что он ее обманывает, Лана догадалась не сразу.

Модель Лана Медингер пришла в "Прямой эфир" с заявлением, что подает в суд на актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" Филиппа Барона из-за долга в полтора миллиона.Медингер, у которой есть дочь от первого брака, а ее второй муж – состоятельный австриец, от которого она, правда, сбежала из-за бесконечных сцен ревности, приехала в студию из Кельна.Она рассказала, что в тот сложный период и познакомилась с актером, которого покорил 14-й размер ее груди. У них сложились романтические отношения, Барон демонстрировал серьезность намерений, и Лана даже познакомила его с мамой.Вскоре актер якобы попросил у нее достаточно серьезную сумму на съемки клипа, затем Медингер финансировала другие его творческие проекты. Филипп же, по ее словам, обещал все вернуть, но так и не вернул.О том, что ее обманывают, Лана догадалась нескоро, а когда стала отказывать ему в субсидиях, то актер пришел в ярость: якобы он душил ее и даже пытался застрелить.Барон, со своей стороны, говорит, что никакого романа с Медингер у него не было – просто в одно время она его зацепила в общении как человек, и никаких денег он ей не должен.Филипп считает, что Лана просто "решила попиариться" за счет его имени.Так из них говорит правду — что показал детектор лжи? За что правительство Германии объявило Медингер сначала в федеральный, а потом в международный розыск? И что рассказали о Бароне его бывшие девушки — Олеся Малибу, Анна Рич и Татьяна Фогельман?Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".