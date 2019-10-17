Молодежные любительские театры съехались в Царскосельский лицей — там проходит третий международный фестиваль Театр. Осень. Пушкин. Тринадцать спектаклей привезли труппы из российских городов, а также Швеции и Белоруссии.

Молодежные любительские театры съехались в Царскосельский лицей — там проходит третий международный фестиваль "Театр. Осень. Пушкин". Тринадцать спектаклей привезли труппы из российских городов, а также Швеции и Белоруссии.Оценивает постановки, актерское и режиссерское мастерство профессиональное жюри. Всего награды будут вручены по семнадцати номинациям. Но самое главное в этом фестивале — особая пушкинская атмосфера, которой проникнуты все площадки для выступлений. Для проведения торжественного открытия организаторы выбрали парадный зал лицея, знакомый всем образованным людям хотя бы по картине И.Е. Репина "Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года". Именно здесь юный поэт читал стихи перед экзаменационный комиссией и поразил всех ее членов, в том числе самого Гаврилу Державина.19 сентября, в лицейский праздник, пройдет празднование дня рождения этого знаменитого на весь мир учебного заведения. Ну, а окончательные итоги фестиваля будут подведены 20 октября, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".