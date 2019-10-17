Уголовное преследование было прекращено по примирению сторон

Во Владимирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего адвоката Муромской коллегии адвокатов. Женщине предъявлено обвинение за нарушением правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщают в СледКоме по Владимирской области.Следствие установило, что 15 марта 2018 года адвокат ехала на своём «Опеле» во Владимир. На 22 километре М-7 женщина, двигаясь на высокой скорости, не справилась с управлением и выехала на «встречку», где врезалась в «Фольцваген». В результате аварии коллега и приятельница обвиняемой скончалась на месте от травм, несовместимых с жизнью.У 42-летней погибшей остался несовершеннолетний ребёнок, опеку над которым взял супруг. Родственники потерпевшей приняли извинения обвиняемой и заявили о прекращении уголовного преследования по основанию примирения сторон. Фрунзенский районный суд вынес соответствующее постановление.