Музейная неделя продолжается в Москве. Можно посетить 15 выставок бесплатно до воскресенья.

До воскресенья можно будет посетить 15 выставок.В четверг будут бесплатно открыты для всех желающих Музей Сергея Есенина, Дарвиновский музей, а также Музей керамики и усадьба Кусково XVIII века.В пятницу, 18 октября, гостей будут ждать в Музее-заповеднике Коломенское на выставках о быте москвичей в XVIII–XIX веках и о русской вышивке XVI — начала XX века.Также доступна для всех желающих Мемориальная квартира Маяковских в Студенецком переулке и выставка хорватского наива в Музее наива и русского лубка.В воскресенье можно бесплатно посетить Музей М.А. Булгакова. Для любителей литературы также будут работать Дом-музей Марины Цветаевой и выставка Я Дубровский в Государственный музей А.С. Пушкина.Открытый доступ будет в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени.А в Мемориальном музее космонавтики пройдет выставка, посвященная ушедшему из жизни космонавту Алексею Леонову.