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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-muzh-izmennik-podal-na-razvod-s-lolitoj-milyavskoj.html" target="_blank">Муж-изменник подал на развод с Лолитой Милявской</a> - Лолита Милявская разводится со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Интересно, что заявление подал именно молодой супруг певицы. Говорят, мужчина давно уже увлечен другой женщиной.