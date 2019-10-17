Инцидент произошел в одной из школ дагестанского села Уллуая. Мужчина а маске Джокера и с топором ворвался в актовый за со ссылкой на RenTV. В учебном заведении отмечали День здоровья. ..

Инцидент произошел в одной из школ дагестанского села Уллуая. Мужчина а маске Джокера и с топором ворвался в актовый за со ссылкой на RenTV.В учебном заведении отмечали "День здоровья". Нападавший объяснил, что громкая музыка и шум мешает спать его маленькому ребенку. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Он извинился за свой поступок.