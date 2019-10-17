Американский телеканал CNN назвал решение об отводе войск США из Сирии крупнейшей геополитической ошибкой Трампа. Жестко критикуют президента даже его однопартийцы-республиканцы. Трамп пытается сохранить лицо с помощью санкций против чиновников из Анкары и повышения до 50 процентов пошлин на турецкую сталь.

Американский телеканал CNN назвал решение об отводе войск США из Сирии крупнейшей геополитической ошибкой Трампа — одним махом он сдал военные позиции, потерял союзников в лице сирийских оппозиционеров и выпустил из бутылки джинна ИГ. Жестко критикуют президента даже его однопартийцы-республиканцы. Трамп пытается сохранить лицо с помощью санкций против чиновников из Анкары и повышения до 50 процентов пошлин на турецкую сталь, но инвесторы сомневаются. Даже турецкая лира обвалилась менее, чем на процент. В прошлый раз, когда глава США грозил санкциями Турции за покупку С-400, дальше слов дело не пошло.Обложить "Источник мира" санкциями Штаты грозили с первых часов операции. Для Анкары не стало сюрпризом, что под ограничения попали министерство обороны, глава МВД, еще целый ряд турецких политиков и ведомств. Сразу на 50 процентов поднимутся тарифы на сталь, прекращаются переговоры о 100-миллиардной сделке между странами."Наше желание не в том, чтобы уничтожить экономику Турции, наше желание — увидеть обоснованный ответ. Эти санкции будут суровы для турецкой экономики", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин."США не давали зеленый свет Турции для вторжения в Сирию. Мы хотим, чтобы Турция прекратила вторжение, немедленно прекратила военные действия и начала переговоры с курдскими силами в Сирии", — сообщил вице-президент США Майк Пенс.Вице-президента Пенса и своего советника по национальной безопасности Трамп срочно отправляет в Турцию на переговоры. Билеты в обратном направлении выписаны американским солдатам, их якобы выводят из региона. Точно с севера Сирии они уже ушли, бросив курдов один на один с турецкой армией. Трамп уже задавался вопросом, почему курды не помогали американцам во Второй мировой. Теперь Бонапарт им в помощь — то ли шутит, то ли серьезно заявил американский лидер в своем Twitter:"Меня устроит любой, кто хочет помочь Сирии защитить курдов, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что у них все получится, а мы находимся в 7000 миль оттуда".По Турции подзабытое единодушие в конгрессе — республиканцы с демократами единогласно за санкции в отношении Анкары. Не скрывают — на Эрдогана давно точат зуб, он ведь американским Patriot предпочел российские С-400."Эрдоган недооценил президента Трампа и уж точно недооценил меня. Мы выступим единым фронтом республиканцев и демократов и обрушимся на Турцию санкциями, весом в груду кирпичей, как это было в случае с Ираном. Мы будем ломать их экономику до тех пор, пока кровопролитие не прекратится", — заявил сенатор конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм.Но по процедурному вопросу — вопросу импичмента — на Капитолийском холме продолжают драться. На этой неделе истекает срок ультиматума демократов ближнему кругу Трампа — документы по переговорам с украинской стороной должны представить вице-президент Пенс, министр энергетики и личный адвокат главы белого дома Джулиани. Сам президент буднично называет расследование охотой на ведьм, где оперируют не доказательствами, а утечками."Руководитель CNN ведет персональную вендетту против Трампа. Ему ничего хорошего это не сулит. Закер из CNN его просто ненавидит", — заглянуть в закулисье информационного конвейера CNN решил один из журналистов. Он записывал все разговоры, которые слышал внутри компании. Активист сделал большой материал о том, как ведущий канал Америки штампует заказ против Трампа: "Между нами говоря, мы сами сделали этого монстра и сейчас уплетаем его каждый день", — звучит фраза сотрудника телеканала во время съемки на скрытую камеру. "В основном все это происходит под управлением президента CNN", — отметил журналист.При этом каналы, подконтрольные демократам , своих кандидатов пытаются всячески обелить. Впервые с начала скандала появился в эфире и дал большое интервью Хантер Байден, сын Джо Байдена, расследования коррупционных дел против которых добивался от Украины Трамп. 49-летний отпрыск высокопоставленного в прошлом политика сказал, что ничего противозаконного в Киеве не делал, стыдится одного — дал повод недругам отца развернуть кампанию против него:— Если бы ваша фамилия была не Байден, как вы думаете, были бы вы сейчас в совете директоров Burisma?— Я не уверен. Мне кажется, что нет. Но я не думаю, что многие вещи, случившиеся со мной в этой жизни, произошли, не будь у меня фамилии Байден.Появление Хантера Байдена в сегодняшнем утреннем эфире неслучайно. Вечером на дебатах кандидатов в президенты от Демократической партии его отец будет пытаться спасти свой падающий рейтинг.Проблема с поддержкой и у действующего президента. Скандал с импичментом, предательство курдов отразились на его рейтинге. Как утверждают американские журналисты, санкции против Турции за операцию "Источник мира" серьезно по Анкаре не ударят и уж тем более не остановят наступление в Сирии. А вот Трамп свои дивиденды во внутренней политике получит. Его, как минимум, не обвинят в бездействии, а может даже похвалят.