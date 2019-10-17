Семёрка оказалась зажата между двумя крупными авто

Днём 16 октября в Коврове произошло столкновение ВАЗа, Камаза и Ниссана Навара. В ГИБДД по Владимирской области сообщили, что никто не получил серьёзных повреждений.По информации ведомства, 37-летний водитель Навары не рассчитал расстояние до впереди двигающейся машины и врезался в ВАЗ 21074. От удара «семёрка» въехала в военный КАМАз и оказалась зажата между двумя крупными автомобилями.В результате ДТП водитель ВАЗа, 48-летняя жительница Коврова получила телесные повреждения.