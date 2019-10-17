В Тюмени задержали предполагаемого налетчика на банк, касса которого опустела на 1,2 миллиона рублей. Действия злоумышленника сняли камеры наблюдения.

В Тюмени задержали предполагаемого налетчика на банк, касса которого опустела на 1,2 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Действия злоумышленника сняли камеры наблюдения.Отделение банка "Открытие" на улице Щербакова злоумышленник переступил утром 17 сентября. Приставив дуло пистолета к голове одной из сотрудниц, он потребовал от кассира деньги. Получив пачки купюр, мужчина скрылся.К моменту задержания подозреваемого — уроженца Закавказья — все наличные он потратил на погашение долгов перед банками.Взятому под стражу мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.