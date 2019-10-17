Существует стереотипное мнение, что самым грязным местом в доме является туалет. Но, как оказалось, фарфоровый трон далеко не самый опасный рассадник бактерий.

Существует стереотипное мнение, что самым грязным местом в доме является туалет. Но, как оказалось, "фарфоровый трон" далеко не самый опасный рассадник бактерий.Профессор-микробиолог Чарльз Герб из Аризонского университета, получивший прозвище "Мистер Микроб", исследовал различные поверхности в разных домах. Оказалось, что больше всего болезнетворных бактерий находится в кухонной раковине.Эксперт объяснил это тем, что на кухне размораживают продукты, особенно мясные и рыбные. Потом люди режут их на разделочных досках. Но никто не учитывает тот факт, что курица, например, может распространять сальмонеллу или кишечную палочку.Также хозяйки моют мясо в раковине просто в проточной воде. Именно поэтому она и становится резервуаром для неприятных бактерий."Именно поэтому ваша собака иногда пьет воду из унитаза – она намного умнее вас", – заявил профессор Герб.Для избежания неприятных ситуаций микробиолог советует как можно чаще чистить разделочные доски, раковины, ручки микроволновки и полки холодильника при помощи дезинфицирующих средств, сообщает . Не стоит забывать и о регулярной смене кухонных полотенец и губок для мытья посуды. Там тоже скапливается много микробов.