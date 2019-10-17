В Кремле прокомментировали стилистику письма президента США, которое в день начала операции Турции на севере Сирии Дональд Трамп направил турецкому лидеру. В нем Трамп призвал Эрдогана не быть дураком и суровым парнем и предложил заключить хорошую сделку по курдам.

В Кремле прокомментировали стилистику письма президента США, которое в день начала операции Турции на севере Сирии Дональд Трамп направил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров"."Весьма необычное письмо", — цитирует "Интерфакс" слова Пескова.В письме, текст которого оказался в распоряжении CNN, Трамп призвал Эрдогана "не быть дураком и суровым парнем" и предложил заключить хорошую сделку по курдам.Американский телеканал сообщил, что письмо с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в Сирии, Трамп направил Эрдогану 9 октября — в день начала турецкой операции в САР.При этом корреспондент CNN сообщил, что подлинность его подтвердила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.