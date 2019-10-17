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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-ne-esh-menya-vozmi-luchshe-moego-mladshego-synochka-pelsh-zakrichal-pri-vide-krokodila.html" target="_blank">Не ешь меня! Возьми лучше моего младшего сыночка: Пельш закричал при виде крокодила</a> - Валдис Пельш дал откровенное интервью в шоу Киры Прошутинской Он и Она. Известный телеведущий рассказал о своей семье, которую предпочитает не афишировать.