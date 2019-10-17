Звезда программы Давай поженимся! показала своих спасителей.
Лариса Гузеева заявилась в офис к людям, которые помогли ей в борьбе с кибермошенниками.
Звезда программы "Давай поженимся!" показала своих спасителей.
Лариса Гузеева заявилась в офис к людям, которые помогли ей в борьбе с кибермошенниками.
В конце минувшего лета аккаунт телеведущей в "Инстаграм" был
взломан. Лариса Гузеева не могла попасть на собственную страницу в соцсети, на
которую, к слову, подписано более миллиона пользователей.
Телеведущая и поклонники пробовали вернуть аккаунт – жаловались
в службу поддержки соцсети, однако администрация "Инстаграм" не сразу начала
реагировать на обращения. Как выяснилось позже, Лариса Гузеева стала жертвой
мошенников, которые завладевают страницами известных людей, а потом продают их
вместе с подписчиками заинтересованным лицам.
Звезде "Давай поженимся!" удалось вернуть аккаунт через восемь
дней. Артистка обращалась к специалистам. Звезда говорит, что ей помогли "белые
хакеры".
Сегодня, 17 октября, Лариса Гузеева пришла в офис компании,
которая спасла ее от киберпреступников. Теледива транслировала встречу со своими спасителями
в "Сторис" микроблога.
Звезда не переставала удивляться тому, как молоды специалисты
организации. "Ну почему мне 109 лет? Я бы могла здесь тоже работать. Вы посмотрите
на этих ребят – какие юные, умные, порядочные лица. И каким добрым делом
занимаются", – сетовала ведущая.
по-хозяйски погуляла по кабинетам офиса,
смутив и переполошив многих работающих там сотрудников. Одна девушка, увидев звезду "Первого
канала", попыталась убрать со своего стола шоколадный батончик. "Не надо ничего
прятать. Ишь какая! Пусть знают. Вот, все как у людей", – остановила ее
знаменитость.
Отметим, что не уставала восхищаться и
благодарить специалистов фирмы. Я такой гордости за молодое
поклонение не испытывала миллион лет. Хватит уже "забивать" на наших
молодых и говорить, что они загубят планету. Нет, они, наоборот, все
возродят. Эти ребята спасают нас от зла", – нахваливала работников офиса
теледива.