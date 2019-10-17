Звезда программы Давай поженимся! показала своих спасителей. Лариса Гузеева заявилась в офис к людям, которые помогли ей в борьбе с кибермошенниками.

Звезда программы "Давай поженимся!" показала своих спасителей.Лариса Гузеева заявилась в офис к людям, которые помогли ей в борьбе с кибермошенниками.В конце минувшего лета аккаунт телеведущей в "Инстаграм" былвзломан. Лариса Гузеева не могла попасть на собственную страницу в соцсети, накоторую, к слову, подписано более миллиона пользователей.Телеведущая и поклонники пробовали вернуть аккаунт – жаловалисьв службу поддержки соцсети, однако администрация "Инстаграм" не сразу началареагировать на обращения. Как выяснилось позже, Лариса Гузеева стала жертвоймошенников, которые завладевают страницами известных людей, а потом продают ихвместе с подписчиками заинтересованным лицам.Звезде "Давай поженимся!" удалось вернуть аккаунт через восемьдней. Артистка обращалась к специалистам. Звезда говорит, что ей помогли "белыехакеры".Сегодня, 17 октября, Лариса Гузеева пришла в офис компании,которая спасла ее от киберпреступников. Теледива транслировала встречу со своими спасителямив "Сторис" микроблога.Звезда не переставала удивляться тому, как молоды специалистыорганизации. "Ну почему мне 109 лет? Я бы могла здесь тоже работать. Вы посмотритена этих ребят – какие юные, умные, порядочные лица. И каким добрым деломзанимаются", – сетовала ведущая.по-хозяйски погуляла по кабинетам офиса,смутив и переполошив многих работающих там сотрудников. Одна девушка, увидев звезду "Первогоканала", попыталась убрать со своего стола шоколадный батончик. "Не надо ничегопрятать. Ишь какая! Пусть знают. Вот, все как у людей", – остановила еезнаменитость.Отметим, что не уставала восхищаться иблагодарить специалистов фирмы. Я такой гордости за молодоепоклонение не испытывала миллион лет. Хватит уже "забивать" на нашихмолодых и говорить, что они загубят планету. Нет, они, наоборот, всевозродят. Эти ребята спасают нас от зла", – нахваливала работников офисателедива.