Орнитологическое сообщество «Птицы Владимирской области» ВК сообщает, что с наступлением холодов в городах 33 региона начали появляться совы. Биологи просят горожан не подбирать птиц

Орнитологическое сообщество «» сообщает, что с наступлением холодов в городах 33 региона начали появляться совы. Биологи просят горожан не подбирать птиц и не пытаться им помочь, если на первый взгляд у них не обнаруживается явных проблем со здоровьем. Даже если сову преследует стая ворон, здоровая птица вполне способна справиться с ними без чужой помощи. Орнитологи приглашают всех любителей птиц присоединиться к акции «Большая осень 2019», которая продлится до 1 декабря 2019 года. Основная цель акции - мониторинг пролётных птиц. Подробности акции в сообществе «». Победитель получит поощрительный приз.Ольга Романова, радио "Маяк"