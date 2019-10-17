Представитель СК сообщил, что большинство пассажиров SSJ-100, который 5 мая загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, скончались не от удара, а от отравления продуктами горения – дыма и огня. Все произошло настолько быстро, что люди не успели отстегнуть ремни и встать из кресел.

Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис назвал причину гибели большинства пассажиров самолета SSJ-100, который 5 мая вылетел в Мурманск из московского аэропорта Шереметьево, но затем был вынужден вернуться.Во время аварийной посадки борт загорелся. Почти половина пассажиров — 41 человек из 78 находившихся на борту – погибли.Как сообщил представитель СК, большинство из них скончались не от удара, а от отравления продуктами горения – дыма и огня.По его словам, все произошло настолько быстро, что люди не успели среагировать на ситуацию и отстегнуть ремни и встать из кресел.Как рассказал Ложис в интервью "Коммерсанту", "по предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика".В рамках расследования этой трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, основываясь на предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета, заявил, что командир самолета мог продолжать полет, а не возвращаться в Шереметьево, поскольку системы лайнера работали штатно.2 октября обвинение было предъявлено пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову.