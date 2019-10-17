27 октября исполнится год со дня смерти Николая Караченцова. В этот день на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника легендарному актеру. А после этого вдова и сын Николая Петровича приглашают помянуть актера в его любимом ресторане. Правда, ждут там не всех.

27 октября исполнится год со дня смерти Николая Караченцова. В этот день на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника легендарному актеру. А после этого вдова и сын Николая Петровича приглашают помянуть актера в его любимом ресторане. Правда, ждут там не всех.Список гостей, которых хотелось бы видеть за поминальным столом, Людмила Андреевна утверждала лично, чтобы там не было случайных имен и посторонних. Из композиторов, например, приглашены лишь Максим Дунаевскский и Елена Суржикова, которые сыграли в жизни Николая Караченцова огромную роль.Вероятно, выпить рюмку за упокой души рабы божиего Николая придут так же Клара Новикова, онколог, который лечил Караченцова, его духовник, некоторые друзья из "Ленкома". Но на этот театр Людмила Поргина обижена – за перенос запланированного еще Марком Захаровым памятного вечера Караченцова. Поэтому руководство его вряд ли появится на поминках.Точно не будет там и актрисы Ларисы Гузеевой, которая недавно нелицеприятно отозвалась о поведении вдовы Николая Петровича на его поминках.Мол,а явилась на поминальный вечер с ярко накрашенными губами, пила шампанское и запретила гостям грустить и плакать, ссылаясь на то, что мужу это бы не понравилось.Напомним, Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября 2018 года в 09:00 мск. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил сутки до своего дня рождения.