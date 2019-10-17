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<a href="https://33live.ru/novosti/17-10-2019-nepriyatno-izvestnyj-parodist-otkazalsya-svyazyvatsya-s-umirayushhej-zavorotnyuk.html" target="_blank">Неприятно: известный пародист отказался связываться с умирающей Заворотнюк</a> - Из-за того, что о состоянии больной Анастасии Заворотнюк точно мало что известно, в СМИ возникают новости, одна сенсационнее другой. Однако известный пародист осудил такой хайп.