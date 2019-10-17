Мэрию областного центра просят выделить 8,5 млн. рублей на восстановления памятной стеллы на месте встречи Владимира Ленина с марксистом Федосеевым.

Мэрию областного центра просят выделить 8,5 млн. рублей на восстановления памятной стелы на месте встречи Владимира Ленина с марксистом Федосеевым. Привести в порядок памятник регионального значения просят активисты "Культурного патруля" - общественной организации, занимающейся мониторингом состояния объектов культурного наследия. По словам официального представителя мэрии Александра Карпиловича, деньги на стелу заложат в бюджет 2020 года только, если такая сумма будет найдена"Эта памятная стела, действительно входит в реестр исторических объектов. Не мы включали этот объект в реестр, не нам его и исключать. Надзорные органы обратились в администрацию города Владимира с предложением привести эту стелу в порядок. Всё это состоится при условии, если в процессе формирования городского бюджета на 2020 год будут внесены соответствующие поправки. Что такое 8 с половиной миллионов рублей на ремонт вот этого конкретного монумента? Это немало, согласитесь. Это очень серьезные деньги, тем более для крайне напряженного городского бюджета."Мемориальная стела, признанная памятником регионального значения, открыта 22 апреля 1970 года в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. Она установлена на месте дома с мезонином, где в 1893 году должна была состояться встреча Ленина с арестованным марксистом Николаем Федосеевым. Сейчас стела находится фактически в разрушенном состоянии.Радио "Маяк"