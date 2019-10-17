Геополитическим аппетитам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могли бы позавидовать османские султаны. Темпераментный и крайне амбициозный политик последние годы пытается сделать Анкару главным игроком на Ближнем Востоке, активно вмешиваясь в дела соседних стран. Теперь турецкий султан обратил свой взор на север?

Геополитическим аппетитам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могли бы позавидовать османские султаны. Темпераментный и крайне амбициозный политик последние годы пытается сделать Анкару главным игроком на Ближнем Востоке, активно вмешиваясь в дела соседних стран. Теперь "турецкий султан" обратил свой взор на север?Ближайший соратник Реджепа Эрдогана, министр обороны ХулусиАкар, опубликовал в своем блоге любопытную карту. На ней в состав Турциивключены территории соседних стран – Греции, Болгарии, Грузии, Сирии, Грузии иИрака, утверждает портал "ПолитНавигатор".На публикацию отреагировал грузинский политолог ШотаАпхаидзе. "Агрессивные намерения министра обороны Турции в отношенииГрузии и других соседей – скандал", – приводят слова эксперта журналисты.Позже Акар опубликовал еще одну карту, где территориирасширились за счет России, сообщает портал. "Будут соединенные штаты", -приводит издание слова министра.Напомним, 9 октября объявил о начале военнойоперации "Источник мира" на севере Сирии. При поддержке турецкойармии боевики так называемой Сирийской национальной армии начали наступление напозиции курдов. Анкара заявила, что намерена создать 30-километровую "зонубезопасности" вдоль границы.В первые дни турецкая армия и боевики добились серьезныхуспехов, захватив крупный населенный пункт Рас-эль-Айн и блокировав важнуютрассу. Курды попросили защиты у правительства Башара Асада и обратились засодействием к России.14 октября правительственная армия вошла на территориюсирийских курдов. В то же время российская военная полиция начала патрулироватьтерритории вокруг крупных городов, включая Манбидж.