Геополитическим аппетитам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могли бы позавидовать османские султаны. Темпераментный и крайне амбициозный политик последние годы пытается сделать Анкару главным игроком на Ближнем Востоке, активно вмешиваясь в дела соседних стран. Теперь турецкий султан обратил свой взор на север?
Геополитическим аппетитам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могли бы позавидовать османские султаны. Темпераментный и крайне амбициозный политик последние годы пытается сделать Анкару главным игроком на Ближнем Востоке, активно вмешиваясь в дела соседних стран. Теперь "турецкий султан" обратил свой взор на север?
Ближайший соратник Реджепа Эрдогана, министр обороны Хулуси
Акар, опубликовал в своем блоге любопытную карту. На ней в состав Турции
включены территории соседних стран – Греции, Болгарии, Грузии, Сирии, Грузии и
Ирака, утверждает портал "ПолитНавигатор".
На публикацию отреагировал грузинский политолог Шота
Апхаидзе. "Агрессивные намерения министра обороны Турции в отношении
Грузии и других соседей – скандал", – приводят слова эксперта журналисты.
Позже Акар опубликовал еще одну карту, где территории
расширились за счет России, сообщает портал. "Будут соединенные штаты", -
приводит издание слова министра.
Напомним, 9 октября объявил о начале военной
операции "Источник мира" на севере Сирии. При поддержке турецкой
армии боевики так называемой Сирийской национальной армии начали наступление на
позиции курдов. Анкара заявила, что намерена создать 30-километровую "зону
безопасности" вдоль границы.
В первые дни турецкая армия и боевики добились серьезных
успехов, захватив крупный населенный пункт Рас-эль-Айн и блокировав важную
трассу. Курды попросили защиты у правительства Башара Асада и обратились за
содействием к России.
14 октября правительственная армия вошла на территорию
сирийских курдов. В то же время российская военная полиция начала патрулировать
территории вокруг крупных городов, включая Манбидж.