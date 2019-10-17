Президент США Дональд Трамп усомнился в психическом здоровье спикера Палаты представителей Конгресса Штатов Нэнси Пелоси. По мнению американского лидера, она является очень больным ..

Президент США Дональд Трамп усомнился в психическом здоровье спикера Палаты представителей Конгресса Штатов Нэнси Пелоси. По мнению американского лидера, она является "очень больным человеком"."То ли у нее что-то не так "наверху" , то ли она просто не любит нашу замечательную страну. У нее была сегодня абсолютная истерика в Белом доме. Очень грустно на это смотреть", – цитирует Трампа . Кроме того, президент разместил фото со встречи с законодателями по Сирии. На одном из снимков Пелоси, стоя у стола, что-то доказывает главе Белого дома.