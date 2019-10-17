В Амстердаме раскрыли массовый обман туристов. Он связан с одним из символов города - знаменитыми тюльпанами. Выяснилось, они уже давно не те: расцветает только одна из ста луковиц, проданных на цветочном рынке.

В Амстердаме раскрыли массовый обман туристов. Он связан с одним из символов города — знаменитыми тюльпанами. Выяснилось, они уже давно не те: расцветает только одна из ста луковиц, проданных на цветочном рынке.А те, что все-таки распускаются — не похожи на картинку с упаковки, сообщает телеканал "Россия 24". От мошенничества пострадали миллионы туристов. Причем, обманывают их регулярно и уже не первый год, а последние два десятка лет!Эксперты уверены, это негативно отражается на имидже страны, цветочная индустрия которой играет важную роль в экономике.