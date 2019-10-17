Бенджамин Моро, заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине обратился к депутатам Верховной рады с призывом инициировать закрытие скандально известного украинского сайта Миротворец.

Бенджамин Моро, заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине обратился к депутатам Верховной рады с призывом инициировать закрытие скандально известного украинского сайта "Миротворец".Моро подчеркивает, что сайт располагает личными данными лиц, в том числе журналистов, а это нарушает международные нормы и национальное законодательство. Люди, чьи данные размещены на "Миротворце", обозначаются как террористы, предатели и сепаратисты. По мнению представителя ООН, открытие их данных несет опасность для этих людей.Бенджамин Моро напомнил об убийстве в Мариуполе бывшего ополченца Романа Джумаева (его данные также были опубликованы на сайте). Было начато расследование этого дела, но никаких результатов не достигнуто. "К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности", — заявил Моро.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДРН и ЛРН, а также других граждан, называя их "изменниками родины", напоминает РИА Новости. Весной 2016 года на сайте появились списки журналистов, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР, с их контактными данными, после чего в адрес некоторых представителей СМИ поступали угрозы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия владельцев сайта "Миротворец", назвав публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". Также в базе данных сайта "Миротворец" содержатся сведения о некоторых российских деятелях культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.