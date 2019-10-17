Пассажирский лайнер пропустил выбежавшую на взлетно-посадочную полосу лису в аэропорту Шереметьево. Этот момент сняли на видео.

Пассажирский лайнер пропустил выбежавшую на взлетно-посадочную полосу лису в аэропорту Шереметьево. Этот момент сняли на видео.На кадрах видно, что Boeing 747 готовится к взлету, когда на пути у него появляется рыжая патрикеевна. На взлетно-посадочной полосе она не задержалась, отправившись по своим делам, не обращая внимания на гудящий лайнер.В конце сентября лисицу заметили пассажиры другой столичной гавани — Домодедово. Плутовка носилась по воздушной гавани, исследовала багажную ленту и в конце концов самостоятельно покинула здание.